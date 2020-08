Bahnhof und Sparkasse

Bensheim.„Den Bahnhof Bensheim wollen wir als zentralen Knotenpunkt aufwerten und um weitere Einrichtungen ergänzen. Mit einer Außenstelle der Stadtpolizei wird die Sicherheit verbessert, das Fahrradparkhaus bringt zusätzliche Abstellplätze und eine neue, saubere Toilettenanlage soll geschaffen werden“, erklärt CDU-Stadtverordneter Markus Geißelmann.

Seit einigen Monaten sind die Maßnahmen im Gespräch. Hierzu hat der Magistrat für die aktuellen Sitzungsrunde entsprechende Beschlussvorlagen in die städtischen Gremien eingebracht.

„Für die CDU ist vor allem die künftige Anlaufstelle der Stadtpolizei am Bahnhof wichtig, weil damit die Präsenz der Sicherheitskräfte erhöht wird“, erklärt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. Zudem verweist er auf Maßnahmen, die die Union in den vergangenen Jahren vorgeschlagen und unterstützt habe, die das Umfeld aufgewertet und das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöht haben. Zum Umfeld des Bahnhofes gehört für die CDU auch der Bereich östlich der Bundesstraße B3/B47. Dort wird die Hauptstelle der Sparkasse Bensheim weiterhin bleiben, was die CDU-Fraktion begrüßt und unterstützt. Für den geplanten Neubau ist ein Bebauungsplan erforderlich, zu dem der Aufstellungsbeschluss ebenfalls in dieser Sitzungsrunde beraten und beschlossen werden soll.

Die Mitglieder der Fraktion kommen heute (25.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46, zusammen. Dort wollen sie mit Bürgermeister Richter und der Ersten Stadträtin Nicole Rauber-Jung über den Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen am Bahnhof sprechen. red

