Bahnhofsvorplatz und Parkplatzsituation

Bensheim.Die Vorbereitungen der Termine und Veranstaltungen standen im Mittelpunkt der ersten Sitzung der SPD Auerbach/Hochstädten im neuen Jahr. Weitere Themen, wie der Zustand des Bürgerhauses oder die Planung für den Friedhof sowie wichtige Änderungen im Stadtbus standen auf der Agenda.

Dank der Initiative von Horst Knop und Rolf Schulz hatte der Ortsbeirat eine Gesamtplanung zur weiteren Entwicklung des Friedhofes im letzten Herbst beschlossen. In den kommenden Jahren sind umfangreiche Investitionen von der Stadt geplant. Die geänderten Bestattungsformen machen deshalb einen neuartigen Gestaltungsplan für den Bergfriedhof erforderlich.

Rolf Müller berichtete von den Änderungen im Stadtbus, die im letzten Dezember von der Stadt eingeführt wurden und die zum großen Teil vom Arbeitskreis Stadtbus stammen, der zuletzt 2015 unter seiner Leitung tätig war. Leider seien Neuerungen wie Halbstundentakt und Samstagsbetrieb in der Bevölkerung wenig bekannt und der Bus noch schlecht ausgelastet. Durch gezielte Marketing-Aktionen könnte dies geändert werden.

Tourismus, öffentlicher Nahverkehr oder Wohnbebauung waren bereits Themen der ehemaligen Zukunftswerkstatt Auerbach. Zahlreiche Projekte vom Umbau der Darmstädter Straße bis zur Umgestaltung des Kronepark sowie der Anlage des Park-and-Ride-Platzes am Bahnhof sind erfolgt. Eine Fortschreibung des Masterplans der Zukunftswerkstatt für Auerbach aus dem Jahre 2005 sei aber jetzt erforderlich. Dies gilt nicht nur für die gesamte Parkplatzsituation in Auerbach, sondern auch im Zusammenhang mit den neuen Verkehrsprognosen, so Ralph Stühling. Da die Parkplätze am Bürgerhaus Kronepark bereits heute nicht ausreichen, sollte die Erweiterung, mit einem Parkdeck an der Darmstädter Straße mit dem Neubau des Lidl-Marktes, von der Stadt dringend geprüft werden.

Ein entsprechender Antrag wurde bereits mit dem Bebauungsplan für den neuen Einkaufmarkt beraten. Die Gestaltung des Bahnhofs-Vorplatzes steht weiterhin für die SPD Auerbach ganz oben auf der Agenda. Die Vorschläge wurden bereits zur Jahresmitte im vergangenen Jahr vom Ortsbeirat gesammelt. Im städtischen Haushalt seien hierfür aber nur geringe Planungskosten eingesetzt worden. Eine zeitnahe Umsetzung fordern die Sozialdemokraten und werden die weitere Entwicklung beobachten.

Der Tourismus ist für Auerbach von größter Bedeutung, da Bensheims größter Stadtteil der einzige Luftkurort an der Bergstraße ist. An der Bergstraße und Odenwald ist der Tourismus auch von wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung. Der Kreistag hatte erst eine Neukonzeption für den Tourismus in unserer Region beschlossen, berichtete Jürgen Kaltwasser, SPD-Vorsitzender und Kreistagsabgeordneter.

Neben den strukturellen Veränderungen sind auch weitere Investitionen in den Fremdenverkehr notwendig. Dieses Thema möchten die Auerbacher Sozialdemokraten innerhalb ihrer der Veranstaltungsreihe „Bürger Dialog Auerbach“ mit Bürgern und Fachleuten im kommenden Monat besprechen. red

