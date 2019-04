Ballettgala „Dance“ im Parktheater

Bensheim.Die Ballettgala „Dance“ des Ballettstudios Leonor wird am 12., 25. und 26. Mai, jeweils um 16 Uhr im Parktheater Bensheim aufgeführt. Rund 240 Schülerinnen und Schüler zeigen im 70. Jubiläumsjahr des Studios ihr tänzerisches Können in Klassischem Ballett sowie Jazz- und Moderndance. Der Kartenvorverkauf startet am 29. April im Ballettstudio Leonor, Rodensteinstraße 6, Telefon 06251/3530. red/Bild: Ballettstudio

www.ballettstudio-leonor.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019