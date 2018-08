Ballschule für die Jüngsten

Auerbach.Die Handballabteilung der TSV Auerbach erweitert ihr Sportangebot für alle Kinder ab dem dritten bis zum sechsten Lebensjahr mit einer Ballschule als neues Ballspielangebot.

In dieser Übungsstunde können Kinder verschiedene Ballarten kennenlernen und die Möglichkeit haben, mit ihnen zu spielen. Was kann man nicht alles mit Bällen ausprobieren? Rollen, tragen, werfen, prellen, kicken, zielen und vieles mehr erfahren Kinder, die Freude am Spiel mit dem runden „Etwas“ haben.

Das Angebot bietet Kindern einen ersten spielerischen Einstieg in die Welt der Ballsportarten und vielleicht hilft die Vielfalt der Bälle, sich für eine zukünftige Ballsportart zu entscheiden. Mit den Bällen wird gespielt und alle können sich an ihnen erproben, die Spaß und Lust an der Bewegung haben.

Als ausgebildete Übungsleiterin wird Sarah van Gulik von der Flames-Bundesliga Handballmannschaft diese Ballschule einfühlsam gestalten. Alle interessierte Kinder sind willkommen. Bei Fragen kann man sich im Vorfeld an die Handballabteilungsleiterin Irene Wimmer wenden.

Die Übungsstunde findet jeden Mitwoch von 15 bis 16 Uhr in der vereinseigenen TSV-Sporthalle/Gebäude B, Saarstraße 56, in Auerbach statt. red

