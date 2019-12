Ballwanz & Michel in neuen Räumen

Bensheim.Die Firma Ballwanz & Michel Immobilien hat ein neues Domizil bezogen. Nach dem Umzug aus der Heidelberger Straße begrüßen Gina Ballwanz, Andrea Michel und Heike Röver seit Kurzem ihre Kunden in einem neuen großzügigen Ambiente am Weidenring 1 (Einmündung An der Hartbrücke) in Bensheim.

„Wir verstehen uns nicht als Makler, der eine Immobilie aufschließt und dann nur den Vertrag im Sinn hat“, sagen die drei Immobilienexperten über ihre Intention im Umgang mit Kunden und versprechen individuelle Beratung, um die Wünsche zielgerecht umzusetzen. Für eine erfolgreiche Transaktion deckt das Team das notwendige Leistungsspektrum sowohl im Wohn- als auch im Gewebebereich ganzheitlich ab. Der Wirkungsbereich von Ballwanz & Michel Immobilien umfasst Bensheim sowie die gesamte Bergstraße, den vorderen Odenwald, das südliche Ried und Darmstadt sowie den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Auf Wunsch wird man auch weiter entfernt tätig.

Unser Bild zeigt von links: Heike Röver, Andrea Michel und Gina Ballwanz in ihren neuen Geschäftsräumen. tn/Bild: Neu

