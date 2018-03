Barocke Chormusik an Palmsonntag

Anzeige

Neben Scheidts monumentaler Motette finden sich im Konzertprogramm als weitere Vaterunser-Vertonungen eine Komposition von Heinrich Schütz (aus „Zwölf geistliche Gesänge“), das romantisch anmutende „Pater noster“ des lettischen Komponisten Peteris Vasks und Frank Martins „Vater unser“ aus dem Oratorium „In terra pax“, das einstimmig gesungen wird und an gregorianische Gesänge erinnert. Das Konzert bietet so die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Herangehensweisen an die Vertonung des zentralen christlichen Gebetes auseinanderzusetzen.

Die Michaelskirche ist mit ihrer akustischen Besonderheit sehr gut geeignet für eine Aufführung von Werken mit kleinerer Chorbesetzung, weil deren durchsichtiger und dennoch voller Klang hier gut zur Geltung kommen kann. Zwischen den Chorstücken wird Wolfgang Portugall passende Orgelwerke von Giulio Cesare Arresti, Francois Roberday, Dietrich Buxtehude und Gaston Litaize spielen. Die Ausführenden sind das Kammerensemble des Oratorienchors Bergstraße, Mira Voll, Cello, und Wolfgang Protugall, Orgel. Die Leitung hat Konja Voll.

Das Konzert am 25.März in der Michaelskirche beginnt um 17 Uhr, Karten sind ab 16 Uhr ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018