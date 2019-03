Barrierefreies Parktheater

Bensheim.Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) berät die Vorlagen zur Stadtverordnetenversammlung. Eine wichtige Verbesserung ist der Einbau eines Fahrstuhls im Parktheater. Damit wird der barrierefreie Zugang zum Eysoldt-Foyer und den Zuschauerplätzen im ersten Obergeschoss geschaffen. Das barrierefreie WC im Erdgeschoss wurde vor Jahren nachgerüstet.

Weiterhin werden Verbesserungen bei der Stadtbibliothek vorgenommen, und, bereits angekündigt, vom Magistrat ist der Umzug der Tourist-Info aus dem Bürgerbüro in den ehemaligen Seniorentreff, der ebenfalls in der Hauptstraße liegt. „Wir hoffen, dass all diese Veränderungen weiterhin zur Stärkung und Verbesserung unserer Stadt beitragen“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Zur Beratung dieser Themen treffen sich die Grünen am heutigen Dienstag (26.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof. red

