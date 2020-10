Barrierefreiheit am Beauner Platz

Bensheim.Die SPD-Fraktion trifft sich am Dienstag (13.) um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße. Die Erste Stadträtin und Baudezernentin Nicole Rauber-Jung ist zu Gast und stellt der Fraktion Möglichkeiten zur Barrierefreiheit am Übergang Georg-Stolle-Platz zum Beauner Platz vor. Dabei seien der Höhenunterschied und die gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Zudem müsse sich ein solches Bauwerk in seine Umgebung einpassen.

Neben den Vorlagen zur nächsten Stadtverordnetensitzung steht im Mittelpunkt der Sitzung die Resolution zum Erhalt der Liebfrauenschule in Bensheim. Die SPD-Fraktion stehe für einen Erhalt der im Kreis einmaligen Mädchenschule.

Die Einrichtung einer Stadtbuslinie entlang des Berliner Rings und die Führung der Radschnellverbindung im Bereich der Stadt schließen die Tagesordnung ab, heißt es in der Pressemitteilung. red

