Basar und Café mit langer Tradition

Bensheim.Gemeinsam haben auch in diesem Jahr wieder die beiden Kirchengemeinden von Schönberg-Wilmshausen zum Adventsbasar ins Gemeinschaftshaus eingeladen.

Der Handarbeitskreis war in den letzten Wochen besonders fleißig, wodurch das Angebot an Adventlichem und Weihnachtlichem sehr groß war. Umfangreich war auch die kulinarische Auswahl, die von Schnitzel und Würstchen mit Kartoffelsalat sowie Gemüsebratlingen bis hin zu einer großen Vielfalt an Kuchen und Torten im Elisabeth-Café reichte. Viel Beifall gab es von den Gästen für die gesanglichen Darbietungen der Jungs und Mädchen aus der Kindertagesstätte Leuchtturm.

Zu Gast waren auch die Klinikclowns „xundlache“, die für ihre Darbietungen reichlich Applaus bekamen. Der Erlös der Veranstaltung wird der Kindertagesstätte, dem Freundeskreis Mohács und den Klinikclowns, die Kinder, Langzeitpatienten, Senioren und behinderte Menschen in Krankenhäusern, Heimen und Hospizen zum Lachen bringen, zugutekommen. df/Bild: Funck

