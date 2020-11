Basinus-Bad bleibt weiterhin geschlossen

Bensheim.Entsprechend der Empfehlung der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder, hat das hessische Corona-Kabinett am 26. November beschlossen, die Pandemie-Schutzmaßnahmen bis zum 20. Dezember zu verlängern.

Hiervon sei leider auch das Basinus-Bad in Bensheim betroffen. Das Hallenbad müsse also weiterhin geschlossen bleiben, schreibt die GGEW AG als Betreiber in einer Pressemitteilung.

Abhängig vom Infektionsgeschehen in Deutschland ist eine weitere Verlängerung der Maßnahmen möglich, wenn sich Mitte Dezember Bund und Länder zu einer erneuten Konferenz zusammenschalten.

„Wir akzeptieren diese Entscheidung natürlich, der Gesundheits- und Infektionsschutz hat oberste Priorität. Trotzdem bedauern wir es sehr, dass wir unsere Badegäste auch weiterhin nicht im Basinus-Bad begrüßen dürfen“, erklärt GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann.

Zur Info für Dauerkartenbesitzer teilt die GGEW mit: Die Nutzungsdauer verlängert sich entsprechend dem Zeitraum der Schließung.

Service-Center geöffnet

Die Servicecenter der GGEW in der Bensheimer Dammstraße bleiben weiter geöffnet. „Wir bitten unsere Kunden aber, sich telefonisch oder per E-Mail an unsere Servicemitarbeiter zu wenden und nur bei unbedingt notwendigen Angelegenheiten persönlich vorbeizukommen“, bekräftigen Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb und Services, und Susanne Schäfer, Geschäftsführerin GGEW net GmbH.

GGEW-Kunden können auch viele Aufgaben rund um die Uhr über das Kundenportal erledigen: www.kundenportal.ggew.de. red

