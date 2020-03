Basinus-Bad geschlossen

Bensheim.Die GGEW AG schließt ab heute (14.) das Bensheimer Basinus-Bad bis auf Weiteres. Dies sei eine rein vorbeugende Maßnahme zum Schutz der Badegäste, des Personals und der Bevölkerung in der Region, so der Betreiber. Außerdem soll damit ein Beitrag geleistet werden, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

„Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Ein konkreter Verdachtsfall im Zusammenhang mit den Basinus-Bad liegt aktuell zwar nicht vor, aber der Gesundheitsschutz steht für uns an oberster Stelle“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG. „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, so Hoffmann weiter. Zur Info für Dauerkartenbesitzer: Die Nutzungsdauer verlängert sich entsprechend dem Zeitraum der Schließung.

Die Servicecenter der GGEW AG in der Bensheimer Dammstraße bleiben vorerst geöffnet. „Wir bitten unsere Kunden dennoch, sich telefonisch oder per E-Mail an unsere Servicemitarbeiter zu wenden und nur bei unbedingt notwendigen Angelegenheiten persönlich vorbei zu kommen“, so Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services GGEW AG und Susanne Schäfer, Geschäftsführerin GGEW net GmbH.

Weitere Maßnahmen würden derzeit geprüft und gegebenenfalls kurzfristig umgesetzt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020