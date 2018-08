Basinusbad geschlossen

Bensheim.Das Basinusbad schließt vom 3. bis 12. September seine Pforten. „Reinigungsarbeiten stehen an und das Freizeitbad wird für anderthalb Wochen geschlossen“, kündigt Heike Bührer, Leiterin Bäder GGEW AG, an. Ab dem 13. September ist das Bensheimer Hallen- und Freibad wieder geöffnet. Der Badesee Bensheim stehe in diesem Zeitraum zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die kurzzeitige Einstellung des Badebetriebs werde hauptsächlich für Reinigungsarbeiten genutzt. Das Wasser wird ausgelassen, die Becken werden gründlich gereinigt, und anschließend wird wieder neues Wasser eingefüllt.

„Die jährlichen Revisionen tragen wesentlich dazu bei, dass wir unseren Badegästen Spaß und Entspannung in einem modernen und top-hygienischen Umfeld bieten können. Wir nutzen die Revision dieses Mal auch, um einen Teil des Freizeitbads umzugestalten, auch darauf können sich unsere Badegäste freuen“, so Bührer weiter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018