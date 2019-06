Basketball-Profi im Kindergarten

Bensheim.Der Hof der Awo-Kita Stubenwald in Bensheim wurde am vergangenen Freitag zu einem Basketball-Spielfeld. Zu Gast war ein waschechter Profisportler: Kristian Kuhn von den ScanPlus Baskets Eichingen zeigte den Kindern, wie man mit dem Basketball dribbelt, passt und ihn im Korb versenkt.

Mit viel Spaß eiferten die Jungen und Mädchen dem Profi nach und freuten sich riesig über jeden Ball, der im Korb landete. Bereits im vergangenen Jahr hatte Kristian Kuhn die Kindertagestätte besucht, um den Kindern seinen Sport zu begeistern. „Meine Schwiegermutter ist Erzieherin in der Kita“, beantwortete der Sportler die Frage, warum er ausgerechnet hier in Bensheim mit Kindern Basketball spielt. Seine Wurzeln hat er außerdem an der Bergstraße. Der gebürtige Seeheimer begann seine Karriere beim SC Bergstraße und wechselte dann zum ehemaligen Erstligisten TV Langen.

Beim Collegebesuch in den USA spielte er für Mannschaften in Texas und Arizona, bevor er im Jahre 2009 wieder nach Langen zurückkehrte. Für die Kinder gab es am Ende des Besuches noch als Überraschung für jedes Kind eine persönliche Autogrammkarte. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019