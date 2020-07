Basteln, spielen und die Natur erkunden

Schönberg/Wilmshausen.In der ersten Woche der Sommerferien fand in der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen eine Ferienkirche für Grundschulkinder statt. Vierzehn Kinder trafen sich vier Tage lang mit Gemeindepädagogin Katja Folk und Naturpädagogin Sandra Jakobi im Gemeindehaus.

Los ging es an jedem Morgen mit einem kleinen Theaterstück: Der tollpatschigen Künstlerin Theodora Tischbein gelingt nicht alles so, wie sie sich das so vorgestellt hat. Zusammen mit der Handpuppenschnecke Tiffany macht sie sich jeden Tag auf die Suche nach dem großen Künstler, der diese Welt so wunderbar erschaffen hat und lernt dabei spannende Geschichten aus der Bibel kennen. Im Anschluss daran wurden die Kinder zu Künstlern, malten Blumentöpfe und Bilderrahmen an, bauten Windräder und Feuerbälle und einiges mehr.

Natürlich durften auch Spiele nicht fehlen. Zu einem großen Hit wurde das „Tower of Power“-Spiel. Gott hat die Erde gebaut und die Kinder konnten einen Turm gemeinsam bauen. Gar nicht so einfach, wenn man das mit einer Angel machen muss, an der zwölf Fäden befestigt sind und jedes Kind einen Faden festhält. Auch gar nicht so einfach, nur Spiele zu spielen, bei denen man sich nicht berühren muss und Abstand halten kann. Aber alle haben es geschafft. Nach einem Picknick auf der Wiese ging es an jedem Nachmittag auf Entdeckungstour in die Natur: Kaulquappen, Molche und Wasserflöhe wurden gefangen und in einem Aquarium und Lupengläsern bewundert – und danach natürlich wieder frei gelassen. In der Schlucht konnte die Erde erkundet, Baumgesichter aus Lehm gestaltet werden und beim Klettern haben einige der Kinder sogar Tierknochen gefunden. Eins der Highlights an dem Tag, an dem es eigentlich darum ging, Vögel zu beobachten, war ein kleiner Siebenschläfer, der aus einem Vogelhäuschen geklettert kam. Zum Thema Feuer haben die Kinder gelernt, ein eigenes Lagerfeuer zu entfachen. Wegen Corona konnte dann zwar kein Stockbrot gebacken werden, aber die Marshmellows als Ersatz waren ebenfalls sehr lecker. Die Natur rund um das Kirchengelände hatte so viel zu bieten, dass die Zeit wie im Flug verging und Kinder häufig gerne noch länger geblieben wären.

Zum Abschluss am Donnerstagnachmittag waren sich alle einig, dass die Zeit miteinander wunderschön und viel zu schnell vorbei war. Aber es geht ja weiter mit Angeboten für Kinder und Familien in Schönberg Wilmshausen.

Am Freitag, 21. August, um 17 Uhr sind alle Interessierten eingeladen zur Familienkirche am Schönberger Kreuz – und ab September hofft die Gemeinde, wieder Familienkirche im Gemeindehaus feiern zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.07.2020