Bauen, sanieren und Energiesparen

Bensheim.Bereits zum zehnten Mal präsentiert die GGEW AG die Energie- und Baumesse in Bensheim. Die Veranstaltung findet am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in der Weststadthalle statt. Wer sich für die Themen Sanieren, Bauen und Energiesparen interessiert, ist dort an der richtigen Adresse.

Durch das Engagement der GGEW AG und der Stadt Bensheim ist der Eintritt wie immer frei. Offiziell wird die Messe am 8. Februar um 11 Uhr am Stand der GGEW durch Vorstand Carsten Hoffmann, Bürgermeister Rolf Richter und Adil Oyan, Umweltdezernent und Stadtrat der Stadt Bensheim, eröffnet.

Zahlreiche Aussteller bieten einen Überblick zu Neuheiten und bewährten Produkten aus den Bereichen Energie und Bauen. Durch die Vielzahl der angebotenen Leistungen und Produkte haben die Besucher die Möglichkeit, die Angebote direkt vor Ort zu vergleichen. So können sie sich für den zu ihren Bedürfnissen am besten passenden Handwerker, Dienstleister oder Hersteller entscheiden.

Hinzu kommt ein Vortragsprogramm zur Vertiefung der Thematik, beispielsweise zwei Vorträge der GGEW AG: „E-Mobilität an der Bergstraße“ von Sascha Quadt und „Nahwärme im Quartier – innovative Wärme für Ihr Zuhause“ von Lukas Glotzbach.

„Die GGEW AG treibt die Energiewende beim Bauen und die Infrastrukturentwicklung der Region durch eine Vielzahl von Produkten und Serviceleistungen voran. Auch die Versorgung der Haushalte mit High-Speed-Internet durch unser stetig wachsendes Glasfasernetz ist uns ein wichtiges Anliegen“, betont Carsten Hoffmann. Interessierte können sich wieder am Stand des Bergsträßer Energiedienstleisters über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Energie, E-Mobilität und Telekommunikation informieren. „Die Energie- und Baumesse ist für uns seit zehn Jahren ein wichtiger Termin, um uns mit unseren Kunden sowie Interessenten auszutauschen. Wir beraten die Messegäste sehr gerne zu unseren Produkten und Dienstleistungen und freuen uns auf die Besucher“, erklärt Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services.

Der GGEW-Stand wird mit dem Thema „Alles aus einer Hand für Ihr Zuhause“ belegt. Dort können sich die Besucher beispielsweise zum Baugebiet „Im Langgewann“ in Fehlheim informieren. Der Energiedienstleister wird im Stadtteil ein nach eigenen Angaben innovatives Energie- und Infrastrukturkonzept realisieren.

Eine zentrale Bedeutung hat dabei die Wärmeversorgung. Über ein Nahwärmenetz können die Bauherren in Fehlheim von modernen und nachhaltigen Techniken auf diesem Gebiet profitieren. Das Konzept lebt davon, dass beim Wärmekonzept und bei der Realisierung von PV-Anlagen so viele wie möglich mitmachen, um den CO2-Ausstoß zu minimieren, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Auch über die Dienstleistungen der Tochtergesellschaft GGEW net GmbH können sich Besucher auf der Messe informieren. Das Unternehmen verfügt über ein Glasfasernetz von rund 350 Kilometern Länge, das zudem kontinuierlich erweitert wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.01.2020