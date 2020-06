Bauschutt entfernen und die Bürger vernünftig beteiligen

Wir alle stehen Corona bedingt vor riesigen Herausforderungen. Und was macht Bensheim? Unsere Stadtverantwortlichen streiten sich über Anwälte mit einer Bürgerinitiative, die nicht mehr und nicht weniger will, als möglichst alle Bürger am Entscheidungsprozess in der Frage, wie die Bensheimer ihren Marktplatz gestalten wollen, zu beteiligen.

Status quo: Tausende Unterschriften der „mutigen Bürger“, die gegen einen Abriss des Haus am Markt waren, wurden ignoriert. Der Neubau wurde in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Abriss und Planung waren nicht umsonst, trotzdem getreu dem Motto: Augen zu und durch – ist ja nicht unser Geld. Dann kam die Reißleine, da alle den Schorschblick entdeckt haben. Und der Bürgermeister war der Macher. Vorher wurde aber amateurhaft ein Vertrag mit Profis (Café Extrablatt) geschlossen, der bei Nichterfüllung hohe Regressansprüche befürchten lässt.

Deshalb wird versucht, den Willen des Bürgerdialogs so zu interpretieren, dass ein eingeschossiges Café (Extrablatt) gewünscht ist. Das genau wird von der BI hinterfragt und dafür werden Steuergelder rausgeschmissen, indem man die juristische Herausforderung sucht. Gesunder Menschenverstand wurde trotz Corona nicht aktiviert.

Jetzt haben wir einen Schutthaufen in der Stadt hinter dem Transparent mit der Aufschrift Marktplatz der Zukunft. Gehört zu einem Abriss nicht auch das Beseitigen des Bauschutts? Abends hat der Schutthaufen die längste Sonneneinstrahlung in der Innenstadt und die Leute sitzen vor dem Chaos auf der Treppe.

Vorschlag: Zaun weg, Bauschutt weg, Bürger beteiligen, Sitzgelegenheiten und vernünftig mit Steuergeldern umgehen (das Projekt Bürgerhaus sollte eine Lehre sein). Vielleicht führt Corona auch zu einer Rückbesinnung und man trifft sich einfach so – auf dem Marktplatz. Bensheim gemeinsam besser machen.

Jürgen Beck

Bensheim

