Bausteine für das „Erlebnis Bensheim“

Bensheim.„Bensheim erleben“: Der Arbeitstitel für ein stimmiges Markenbild soll bis zur dritten Plenumsrunde des Bürgerforums zur Zukunft der Bensheimer Innenstadt im Dezember mit konkreten Vorschlägen untermauert werden.

Das betrifft nicht nur das Einzelhandelsangebot, die Gastronomie und was als Drumherum flankierend zum operativen Geschäft dazugehört. Mindestens genauso wichtig sind die städtebaulichen und gestalterischen Rahmenbedingungen, die auf den Wohlfühlfaktor einzahlen.

Attraktive Ecken, Plätze, Brunnen

Am Potenzial fehlt es nicht. Kaum eine Stadt vergleichbarer Größe verfügt über so viele attraktive Ecken, Winkel, Plätze und Brunnen. Diese Topographie und die historische Bausubstanz sind ein Schatz, der immer wieder neu gehoben und aufgemöbelt werden muss. Sanjin Maracic weiß aus eigener Beobachtung, was sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat – nicht immer zum Positiven. Der Diplom-Ingenieur und Architekt mit eigenem Büro ist in Bensheim geboren und aufgewachsen. Zu seinen Steckenpferden gehört die Spurensuche, wie die Stadt früher ausgesehen und was damals ihren Charme ausgemacht hat, um 1900 beispielsweise.

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit gehört für ihn als Fundus für eine Weiterentwicklung zu einem Erlebnisort dazu, der auch in 20 Jahren noch seine Funktion als „gefühlte Mitte“ erfüllt.

Wo dafür der Hebel angesetzt werden soll, will Maracic bei zwei Ortsbegehungen vor Augen führen: einmal bei Tageslicht und bei einem zweiten Termin am Abend. Unter anderem geht es um die Effekte, die sich mit Bepflanzungen, Wasser und Licht erzielen lassen – nicht zuletzt für das subjektive Sicherheitsgefühl.

Gäste sind zu beiden Ortsterminen willkommen, um ihre Meinung beizusteuern. Ein Schwerpunkt liegt auf den Plätzen und deren Bedeutung für den Gesamteindruck, den der Stadtkern vermittelt.

Fotodokumentation als Ergebnis

Stationen sind, um nur einige zu nennen, der Marktplatz, der Beauner Platz, das Neumarkt-Center, die untere Fußgängerzone, die brachliegende Fläche zwischen Parktheater und B 3, der Bereich Stadtmühle, wo die Fraa vun Bensem grüßt, oder – an der Peripherie – der Bahnhofsvorplatz.

Als Ergebnis schwebt Maracic eine Fotodokumentation mit Gestaltungsideen vor. Sie könnte die Grundlage für städtebauliche Leitlinien liefern, nach denen die Innenstadt als Einkaufs- und Begegnungsort, als Treffpunkt für Freizeitaktivitäten und als Festmeile für alle Generationen entwickelt werden soll. Je breiter die Diskussion geführt wird, desto besser, folgt Maracic mit seinem Angebot der Intention des Bürgerforums.

Die von der Agentur IFOK und dem gemeinnützigen Verein Transforum initiierte Beteiligungsinitiative versteht sich als Ideenschmiede, die auf den Sachverstand der Bürgergesellschaft setzt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.11.2018