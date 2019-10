Baustelle macht Geschäften zu schaffen

Schwanheim.Die Sanierung der Rohrheimer Straße in Schwanheim stellt für alle Beteiligten eine Herausforderung dar. Anlieger müssen sich mit der Baustelle direkt vor der Haustür arrangieren oder – auf der Umleitungsstrecke für den innerörtlichen Verkehr – mit einem erhöhten Aufkommen an Autos, Lastwagen und Bussen leben. Das klappt in der Straße Am Falltor mal mehr, mal weniger gut.

Für den Zweckverband KMB, in dessen Händen das Vorhaben liegt, gilt es, im Zeit- und Kostenrahmen ein Projekt zu stemmen, an dem es im Ort viel Kritik gab: Hauptsächlich wegen der Verkehrsführung, aber auch wegen möglicher Straßenbeiträge, die von den Anliegern zu zahlen gewesen wären. Das Thema hat sich bekanntlich erledigt. Nach der Grundsatzentscheidung der Stadtverordnetenversammlung müssen die Schwanheimer nicht mehr damit rechnen, für die Erneuerung zur Kasse gebeten zu werden.

Sperrung seit Mitte August

Seit Mitte August laufen nun die Arbeiten einschließlich der Vollsperrung im Ortskern. Abgesehen von den Beeinträchtigungen im Straßenverkehr hat die Erneuerung der Rohrheimer Straße konkrete Auswirkungen auf umliegende Geschäfte. „Wir haben Umsatzeinbußen, es kommen weniger Kunden, weil sie denken, wir wären nicht erreichbar“, erklärt Jörg Schweickert, der einen Hofladen und einen Partyservice betreibt. Die Filiale der Bäckerei Rauen hat ihre Öffnungszeiten reduziert, nachmittags ist der Laden geschlossen. Weniger Gäste meldet auch das Restaurant Akropolis.

„Die Zufahrt zu den Geschäften ist jederzeit möglich, auch wenn diese im Baufeld liegen“, erklärte deshalb nun Bürgermeister Rolf Richter bei einem Ortstermin. Er könne nachvollziehen, dass es schwierig sei, wenn die Kunden ausbleiben. Deshalb betonte er im Beisein von Sigurd Leinert aus dem Ortsbeirat und KMB-Geschäftsführer Frank Daum die Erreichbarkeit, wies aber zugleich darauf hin, dass die Erneuerung der Straße notwendig sei.

So könne der Hofladen über die ausgeschilderte Umleitung angefahren werden, der Zugang zum Restaurant und zur Bäckerei sei ebenfalls möglich. Der erste Bauabschnitt geht von der Straße Zum Römerhügel bis zur Einmündung Am Junkergarten, wobei der Kreuzungsbereich frei ist. Einen milden Winter vorausgesetzt, könnte die erste Phase bis Mitte Januar abgeschlossen sein.

Daran würde sich die Sanierung der Kreuzung Junkergarten/Rohrheimer Straße anschließen, für die vier Wochen vorgesehen ist. Frank Daum rechnet mit einem Abschluss an dieser Stelle bis Ende Februar. Danach könnte sich mit Beginn des dritten Abschnitts die Situation etwas entspannen.

„Wir würden die Einbahnstraßenregelung Falltor/Junkergarten wieder in Kraft setzen, die Geschäfte wären dann ohnehin auf normalen Weg erreichbar“, bemerkte Richter. Nachdem die Einmündung in Schuss gebracht wurde, wandert die Baustelle weiter zwischen den Junkergarten und die Weyrichstraße, bevor es abschließend an den Bereich zwischen Weyrichstraße und Ortsausgang geht.

Ende 2020 will der KMB einen Haken hinter das Großprojekt machen. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro, wovon die Stadt 850 000 Euro plus die Anliegerbeiträge in Höhe von 453 000 Euro zu zahlen haben wird.

Sollte sich am Investitionsprogramm für den Straßenbau nichts ändern, geht es im Stadtteil in den Jahren 2020 und 2021 mit der Erneuerung des Junkergartens und der Straße Am Falltor weiter – Kostenschätzung: 1,61 Millionen Euro.

Das ist aber zunächst Zukunftsmusik. In Schwanheim hoffen vor allem die Eigentümer der drei Geschäfte, dass die Baustelle zügig abgearbeitet wird, ihnen die Kunden weiterhin die Treue halten und sich von der Vollsperrung nicht dazu verleiten lassen, woanders einkaufen zu gehen. „Wir sind da, die Zufahrt ist frei“, kommentierte Jörg Schweickert abschließend im Namen aller und im Sinne des kleinen, lokalen Einzelhandels.

