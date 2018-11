Baustopp für Mehrheit keine Alternative

Bensheim. Es ist Herbst, die Blätter fallen - und die Bensheimer Stadtverordneten diskutieren mal wieder über das Bürgerhaus. Aktueller Anlass: Die Kostensteigerung bei der Sanierung um mehr als zwei Millionen auf 10,97 Millionen Euro, ein Eigenanteil von 889 000 Euro, den die Stadt aufbringen muss zur Auszahlung von Fördermittel und eine verspätete Eröffnung. Voraussichtlich wird das Bürgerhaus 2.0 erst Ende März 2020 seine Pforten öffnen. Vorgesehen war ursprünglich der 1. Januar 2020.

Gute Nachrichten für ein ohnehin umstrittenes Großprojekt lesen sich anders. So war es wenig verwunderlich, dass es in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag im Kolpinghaus (wie berichtet) ans Eingemachte ging. Wobei eigentlich schon vor der Debatte das Ergebnis feststand, nachdem sich die SPD mit der Koalition aus CDU, GLB und BfB zusammengetan und einen Änderungsantrag eingereicht hatte.

Mit den Stimmen der Sozialdemokraten konnten die „Verluste“ aus den Reihen von Schwarz-Grün ausgeglichen werden. Bei Christdemokraten wie Grünen votierten wie in der Vergangenheit bei diesem Thema auch einige Stadtverordnete nicht für die Modernisierung.

Trotzdem reicht es, um eine Mehrheit zusammenzubekommen, die die Sanierung für knapp elf Millionen Euro absegnete und die MEGB formal mit der Umsetzung beauftragte. dr

Bericht in der Dienstagausgabe

