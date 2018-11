Bayern-Punk mit Hackbrett und Harfe

Bensheim.„Der Strauß hat uns ein paar Mal gehört, dann ist er gestorben. An Seehofer arbeiten wir noch!“ Dass der – körperlich quicklebendige – CSU-Vorsitzende nur 48 Stunden nach dem Auftritt der Wellküren im Musiktheater Rex seinen Rückzug als Parteichef in Aussicht gestellt hat, könnte ein Zufall sein. Oder haben dem Innenminister am Freitag dermaßen die Ohren geklingelt? Denn im aktuellen 14.

