Bayernwahl ein Glücksfall für Bruno Jonas

Bensheim.Er ist ein Kenner der politischen Verhältnisse in Bayern: Seit Jahrzehnten arbeitet sich der bayerische Kabarettist Bruno Jonas (65) – geboren in Passau, wohnhaft in München – auch an der CSU ab. Am 8. November (20 Uhr) gastiert Jonas mit seinem Programm „Nur mal angenommen“ im Parktheater in Bensheim. Mit Bruno Jonas sprachen wir über Söder, Seehofer, Bayern und die Welt.

Herr Jonas,

...