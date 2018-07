Anzeige

Gezeigt wurde auch eine komplette Prüfung nach der Internationalen Prüfungsordnung 3 (IPO 3) – eine Besonderheit, da es in Südhessen kaum noch einen Verein gibt, der die dafür benötigte komplette Schutzdienstausbildung anbieten kann. Die Bensheimer haben hier das Glück, mit Michael Schleißmann über einen erfahrenen Ausbilder im Schutzdienst zu verfügen.

Sieben Hunde mit ihren Führern demonstrierten, was in den unterschiedlichen Stufen der Hundesportart Obedience geleistet werden kann. Ein Ergebnis der aufeinander aufbauenden Übungen unter Leitung von Trainerin Petra Petermann ist zum Beispiel eine spezielle Apportierübung. Dabei läuft der Hund zu einer Pylone und legt sich dort ins Platz. Vor zwei Hindernissen, die nebeneinander zwischen dem Hund und seinem Führer aufgebaut sind, liegen Gegenstände. Auf das Kommando des Hundeführers nimmt der Hund den richtigen der beiden Gegenstände, überspringt anschließend die dazugehörige Hürde und bringt den Gegenstand zum Hundeführer. Zu den vorführenden Teams zählte auch Claudia Fritz mit ihrem gerade einmal zwei Jahre jungen Hund Joker, der dieses Jahr schon bei den Landesmeisterschaften teilgenommen hatte.

Höhepunkt des Sommerfests und Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern war das Hunderennen. In einer Welpengruppe und drei nach Größe gestaffelten Klassen traten gut 30 Hunde über eine Distanz von etwa 50 Metern gegeneinander an. Am Start hielt ein Helfer den Hund fest, während an der Ziellinie Herrchen oder Frauchen alles gaben, um den Hund zum schnellen Herankommen zu motivieren. Zur Belohnung gab es für jedes Team Spielzeug und Leckerlis sowie eine Urkunde. Die Sieger jeder Kategorie bekamen außerdem einen Pokal.

Und das waren die Sieger: Bei den Welpen gewann Spitz-Mix Vilma von Petra Haut mit 11,3 Sekunden. In der Klasse der kleinen Hunden lag Beagle-Mix Paul von Hans Grobauer mit 9,8 Sekunden vorn. Bei den mittelgroßen Hunden siegte Border Collie Luca von Heike Reichart mit 7,9 Sekunden – er war damit der schnellste Hund des gesamten Rennens. Golden Retriever Effie von Mechthild Schäfgens war der schnellste große Hund mit 9,3 Sekunden. Es gab auch Hunde, die es mit bis zu 23 Sekunden gemütlicher angehen ließen oder anderweitige Interessen entwickelten.

Das Sommerfest stieß auf großes Interesse auch bei Nicht-Mitgliedern. Spießbraten und Würstchen wurden komplett aufgegessen. „Die Küche ist leer“, hieß es schon am frühen Nachmittag – eine Botschaft, die nicht zuletzt beim Vereinsvorsitzenden Hans Bernhard für ein zufriedenes Lächeln sorgte.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.07.2018