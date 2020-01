Beaune-Freunde starten ins Jubiläumsjahr

Bensheim.Im Jahr des 60-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Bensheim und Beaune war es dem Vorsitzenden des Freundeskreises eine besondere Ehre, die vielen und treuen Mitglieder und Freunde im Kolpinghaus zum Neujahrsempfang begrüßen zu dürfen.

In seiner Ansprache blickte Christoph Draudt zunächst auf die zahlreichen und vielfältigen Veranstaltungen 2019 zurück. Gerade weil im vergangenen Jahr die Begegnungen zwischen den beiden Städten weniger häufig stattfinden konnten, ist der Verein optimistisch, dass die Jubiläumsfeier im Juni dieses Jahres eine weitere Basis für die nächsten Treffen zwischen den beiden Partnerstädten ist. Diese Zusammenkünfte sind und bleiben sehr wichtig, gerade weil sie in politisch unruhigen Zeiten ein Zeichen dafür seien, dass dem Zusammenhalt in Europa immer wieder Bedeutung geschenkt werden muss.

Der Bensheimer Gospelchor Getogether konnte für das musikalische Programm an diesem Abend gewonnen werden, und er begeisterte das Publikum sehr. Unter tosendem Applaus wurde er nach mehreren Beiträgen von der Bühne entlassen. Zum festen Bestandteil des Neujahrsempfangs gehört auch die Ehrung der Jubilare. Mehr als 30 Mitglieder sind bereits seit zehn, 20 oder 30 Jahren dem Verein treu – und einige konnten im Rahmen des Empfangs geehrt werden.

Den festen kulinarischen Bestandteil des Neujahrsempfangs bildeten wieder Variationen von Pasteten und Käse sowie frische Austern. Ungeduldig erwartet wurde auch wieder der traditionelle „Galettes des Rois“. In dem runden flachen Kuchen aus Blätterteig mit Mandelcreme werden zwei Figürchen eingebacken (Fèves). Wer diese findet, ist zum König oder Königin gewählt. In diesem Jahr waren die glücklichen Finder Radana Sauer und Sigurd Schulz, die ihre Regentschaft dankend annahmen.

Der Freundeskreis bietet auch im neuen Jahr wieder verschiedene Aktivitäten in seinem Programm an. Am letzten Donnerstag im Monat wird die Veranstaltungsreihe „Cinétreff – Französisches Kino in Bensheim“ fortgesetzt. Am 30. Januar wird „Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?“ („Monsieur Claude und seine Töchter 2“) im Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. Beginn im Luxor-Filmpalast ist um 20 Uhr.

Für Kinder und Jugendliche gibt es am Samstag, 15. Februar, um 17 Uhr wieder einen Kochkurs für 12- bis 15-jährige. Beim „La cuisine française pour les jeunes“ wird gemeinsam mit Guy Bastian und viel Spaß gekocht. Anmeldungen für das Kochen in der Kirchbergschule können bei Christoph Draudt unter christoph.draudt@bensheim-beaune.eu vorgenommen werden. Zu den Highlights im ersten Quartal zählt die musikalische Veranstaltung mit den umliegenden Partnerschaftsvereinen in Lorsch und Einhausen am Samstag, 7. März. Die Gruppe „Sales gosses“ tritt um 20 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Einhausen auf und spielt französische Rock- und Popmusik. Der Eintritt ist frei und es gibt Getränke und französische Kleinigkeiten zum Verzehr im Verkauf.

Genaue Informationen zu den Veranstaltungen im ersten Quartal sowie das komplette Programm des Jahres sind auf der Internetseite des Vereins (www.bensheim-beaune.eu) zu finden. red

