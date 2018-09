Bebauungspläne auf der Tagesordnung

Bensheim.Nach der Runde der Ausschüsse und der Ortsbeiräte steht für die BfB die Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung im Mittelpunkt ihrer Sitzung am Dienstag, 19. September. Die BfB-Fraktion trifft sich um 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße.

Es wird über mehrere wichtige Bebauungspläne – wie zum Beispiel das ehemalige EKZ-Gelände in der Wormser Straße – beraten. „Ebenfalls sprechen wir über die Neubauwünsche des Nahversorgers Lidl in der Darmstädter Straße in Auerbach, die wir als BfB-Fraktion unterstützen“, informiert Stadtverordneter Franz Apfel.

Ab 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im Hotel Felix. Aktuelle kommunalpolitische Themen werden besprochen. Interessierte Gäste sind ab 19.45 Uhr eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.09.2018