Bedeutende Kirchenmusik

Bensheim.Im Rahmen der Bensheimer Musiktage führt der Chor ars musica am Sonntag (27.) um 18 Uhr in Sankt Georg unter der Leitung von Hans Jochen Braunstein und in Kooperation mit dem AKG-Jugendchor Mozarts „Vesperae solennes de Dominica“ KV 321 für Soli, Chor und Orchester sowie von Bob Chilcotts „Salisbury Vespers“ für Chöre und Orchester auf.

Mozarts um 1780 entstandenes Werk gilt als eines der bedeutendsten der Kirchenmusikgeschichte. Die Vesper, ehemals vorletzte Hore des mönchischen Stundengebets, wurde zu Anfang des 17. Jahrhunderts unter dem Einfluss des opernhaften Stils Gegenstand prunkvoller musikalischer Ausgestaltung.

Der Brite Robert „Bob“ Chilcott sang im Choir of King’s College in Cambridge, sowohl als Knabe als auch als Student. 1985 trat er den berühmten King’s Singers bei und gehörte ihnen zwölf Jahre lang als Tenor an. Außerdem war Chilcott sieben Jahre lang Leiter des Chores am Royal College of Music in London und ist Gastdirigent der BBC Singers.

Seine an Monteverdis Marienvesper angelehnten „Salisbury Vespers“ komponierte er 2009 für ein Event mit 600 Musikern in der Kathedrale von Salisbury. Neben ars musica wirken mit: der Kinderchor sowie der Jugendchor am AKG, Doris Steffan-Wagner (Sopran), Eva Braunstein (Alt), Martin Steffan (Tenor), Lorenz Miehlich (Bass) sowie die Kammerphilharmonie Weinheim.

