Bedrückende Bilder zur Nutztierhaltung

Bensheim.Im Rahmen eines jahrgangsübergreifenden Tierschutzprojekts der Klasse 6Rb besuchte Friedrich Mülln von der „Soko Tierschutz“ die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim.

Friedrich Mülln, der als Journalist und erster Vorsitzender seines Vereins, mittlerweile weltweit im Einsatz ist, um Missstände in der Haltung von Nutz- und Versuchstieren und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufzudecken und anzuzeigen, war zahlreichen Schülern aus TV und Presse bereits bekannt.

In einem kurzweiligen Vortrag, der durch teils bedrückendes Bildmaterial von Recherchen des Vereins in Ställen der Nutztierhaltung, auf Pelzfarmen und in Tierversuchslaboren illustriert wurde, erfuhren die Schüler viel über die aktuelle Problematik der industriellen Tierhaltung und das Dilemma, in dem sich auch Landwirte befinden, wenn sie immer mehr, immer schneller und immer billiger tierische Lebensmittel produzieren müssen – weil ein Großteil der Konsumenten dies fordert.