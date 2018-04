Begeisterung für seltenes Mozart-Juwel

Anzeige

Klare Konturen

Beeindruckend konturenklar ließ der Dirigent nach der Pause die beiden impressionistisch gefärbten Miniaturen „On Hearing the First Cuckoo in Spring“ (1912) und „A Song before Sunrise“ (1918) des von französischen und amerikanischen Vorbildern gleichermaßen beeinflussten Engländers Frederick Delius musizieren. Alexander Borodins unvollendete dritte Sinfonie von 1886/87 in der brillanten Fassung seines jungen Kollegen Glasunow folgte als krönender Abschluss. Berzonsky führte das erneut erfreulich plastisch und konzentriert aufspielende Orchester zu einer wunderbar süffigen Wiedergabe, die dem unverwechselbar russischen Melos und Kolorit des zweisätzigen Fragments auch dank feiner Soli von Eva-Katrin Land und Martin Zencke gewinnend gerecht wurde.

Auf das CMB-Herbstkonzert „Reise um die Welt“ mit Werken unter anderem von Gershwin, Dvorák und Ravel (22. September um 19 Uhr im Parktheater) darf man nach diesem sinfonischen Debüt unter Bart Berzonsky erst recht gespannt sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.04.2018