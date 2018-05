Anzeige

Bensheim.Begge Peder präsentiert sein neues Programm „Kommer nitt so!“ am Freitag (18.) im Parktheater. Beginn ist um 20 Uhr.

Nach zwei Jahren praktisch ausverkaufter „Mo gugge!“-Tournee will der hessische Comedian Peter Beck mit seinem mittlerweile sechsten Programm neue haar- und zwerchfellsträubende Geschichten des von vielen liebgewonnenen, obwohl per se gar nicht so liebenswürdigen Begge Peder auf die Bühne bringen.

Dieses Mal geht es um neue, lustige und teils skurrile Geschichten zu neuen technischen Errungenschaften, Kreuzfahrten, Beerdigungen und anderen Katastrophen, die dem Begge Peder, seiner Frau, seinen Nachbarn und „Freunden“ passieren.