Bei der Feuerwehr geht's heiß her

Bensheim. Am Sonntag (23.) findet der traditionelle Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim-Mitte, im Stützpunkt in der Robert-Bosch-Straße, statt. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die Feuerwehr für die Bevölkerung ihre Tore und gibt einen Einblick in dihre Arbeit.

Wie jedes Jahr wird die Aktionsmeile „Florianum“ auf dem Rasen rechts neben der Wache zu finden sein. Am Eingang findet der Besucher unter anderem den Feuerwehrbrunnen, nebenan werden die Fettexplosion in der Küche sowie die Explosion einer Spraydose zu bestaunen sein.

Dazu wird der kleine Löschtrainer zur Simulation einer brennenden Mülltonne benutzt, hier können Besucher selbst das Ablöschen der Tonne üben. Einer der Höhepunkte in diesem Jahr ist ein verrauchtes Zelt, das dem Bürger zeigen soll, wie eingeschränkt die Sicht in einem verrauchten Gebäude sein kann.

Auf dem Vorplatz werden auch die „Aktiven“ brenzlige Übungen vorführen. Neben dem ausgestellten Fuhrpark, steht auch der große Löschtrainer bereit, aus dem unter Druck stehendes Gas aus einer „Gasflasche“ ausströmen wird.

Die Köstlichkeiten vom Grill sowie der legendäre Eintopf der Alters- und Ehrenabteilung werden ebenfalls auf dem Vorplatz angeboten. Das Florianscafé, öffnet ab 13.30 Uhr im 1. OG der Wache und lädt zur Kuchenverkostung ein. Alle Kuchen werden von den Partnern und Familienangehörigen der Brandschützer selbst zubereitet. red

Mehr zum Thema in der morgigen Ausgabe des BA

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018