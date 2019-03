Bei Schülern das Interesse für Osteuropa geweckt

Bensheim.Nach 18 Dienstjahren an der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim hat sie ihren Ruhestand angetreten: Stanislava Horbank war viele Jahre als Lehrerin für Datenverarbeitung, Deutsch und Ethik in verschiedenen Schulformen des beruflichen Schulzentrums im Einsatz.

Geboren wurde die freundliche und zugewandte Kollegin 1953 in Aussig, einer tschechischen Stadt an der Elbe. Sie ging dort zur Schule, legte das Abitur ab und studierte an der Hochschule Pädagogik, Tschechisch und Deutsch. Im Anschluss war sie mehrere Jahre lang als Lehrerin an Gesamtschulen tätig, bis sie 1980 in die Bundesrepublik Deutschland übersiedelte.

Das große Interesse am Nachbarstaat Tschechien hat Stanislava Horbank über all die Jahre wachgehalten. Nach der Wende und umso mehr nach dem Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union konnte sie diese Bindung mit zahlreichen Besuchen aufleben lassen und stärken. In der KKS hat sie mit ihren Erzählungen und Berichten die Aufmerksamkeit für die Atmosphäre, die Entwicklung und die Themen der osteuropäischen Nachbarstaaten immer wieder angeregt.

Nach ihrer Familienphase hat Stanislava Horbank 1988 ihre Berufstätigkeit in Deutschland wieder aufgenommen. An die Kübel-Schule kam sie 2001, zunächst vornehmlich als Lehrerin für Datenverarbeitung. Später qualifizierte sie sich zusätzlich für das Unterrichtsfach Ethik, und auch in ihrem ursprünglichen Studienfach Deutsch kam sie wieder zunehmend zum Einsatz.

Für die Belange ihrer Kollegen engagierte sich Stanislava (kurz: Stania) Horbank viele Jahre als Vertreterin im Schulpersonalrat. Stania Horbank hatte sich für ihre Verabschiedungsfeier mit Gerhard Loessin verabredet. Gemeinsam hatten die beiden zuletzt in der Fachoberschule unterrichtet. Gerhard Loessin – obgleich an die KKS „nur“ abgeordnet – hatte mit außergewöhnlichem Engagement die Fachschaft Mathematik in den letzten fünf Jahren unterstützt und seinen Schülern mit viel Engagement das nicht immer geliebte Fach nahegebracht.

Auch der Werdegang von Gerhard Loessin führte nicht einfach von der Schule über das Studium in die Schule. Nach der Mittleren Reife hatte er zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert. Es war einer seiner Berufsschullehrer, der ihn motivierte, das Lehramt für berufliche Schulen zu erwerben.

Stammschule von Gerhard Loessin war die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. red

