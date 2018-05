Bei Sozialthemen das Ehepaar Seiche fragen

Bensheim.Wenn es in Bensheim um Belange des Sozial- oder Behindertenrechts geht, führt kein Weg an Dieter Seiche vorbei. Seit über einem Vierteljahrhundert steht er an der Spitze des VdK-Ortsverbandes Bensheim/Schönberg, dessen Keimzelle die vor 70 Jahren gegründete Bensheimer Ortsgruppe war. Sie ging später in die 1950 von Rudolf Seiche gegründete und geleitete Ortsgruppe Schönberg über.

1991

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4248 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.05.2018