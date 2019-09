Beim Ägidi-Markt ist die Innenstadt ein Handelsplatz

Bensheim.Der Ägidi-Markt zählt zu den vier großen Märkten in der Stadt und geht namentlich auf den Heiligen Ägidius zurück. In Bensheim ist die bunte Warenschau am Winzerfestdienstag Jahr für Jahr eine beliebte Anlaufstelle, um die heimischen Bestände aufzufüllen – sei es mit Kräutern, Messern oder allerlei Krimskrams, der mal mehr, mal weniger sinnvoll den eigenen Haushalt bereichern kann.

Anfang September einen Abstecher nach Bensheim zu machen, hat daher lange Tradition. Am 1. September 1619 bewilligte Pfalzgraf Friedrich V. nach dem Martini- und dem Georgimarkt einen weiteren Jahrmarkt in Bensheim, der früher sogar mit einem Viehmarkt in der Nähe des heutigen Stadtparks kombiniert wurde – was in der Stadt ebenfalls für ordentlich Rummel sorgte. dr/Bild: Neu

