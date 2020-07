Beim Boxen Toleranz und Disziplin lernen

Bensheim.Das musikalische Intro passte: Zum wummernden Sound von „Eye of the Tiger“ betrat „Reggie“, ein blau-weiß gestreifter Tiger im Boxer-Outfit, die Bühne. Die Rockhymne der US-Band Survivor aus dem Boxer-Film „Rocky III“ erklang am Dienstagvormittag in der Trainingshalle des KSC Bensheim.

Verein mehrfach ausgezeichnet

Reggie baute sich vor dem Boxring im KSC-Gym auf und reckte die

...