Beim ersten Einsatz ein Leben gerettet

Bensheim.In den vergangenen 14 Monaten hat sich viel getan in der Rettungshundestaffel des DRK-Ortsvereins Bensheim. Ein motiviertes Team von zehn Personen hat sich zusammengefunden und übt fleißig auf dem Weg zum geprüften Rettungshundeteam (Hundeführer und Hund) und für den Einsatz.

Jeder engagiert sich für den anderen, Teamwork ist angesagt. Christina Sonntag ist beispielhaft für diese Entwicklung. Sie bestand im Frühjahr 2019 mit ihrem Holländischen Schäferhundrüden Cisco ihre erste Rettungshundeprüfung und hörte ihren Hund gleich beim allerersten Einsatz laut anschlagen. Cisco hatte eine vermisste Person hilflos im Wald nahe des Niederwaldsees gefunden. Nachdem der Fund per Funkgerät gemeldet wurde, leistete sie mit ihrer Staffelkollegin Kirstin Young Erste Hilfe und konnte den Mann lebend und erstversorgt dem Rettungsdienst übergeben.

„Mein Hund hat gefunden! Er hat zuverlässig seinen Job gemacht,“ sagte Christina Sonntag, stellvertretende Staffelleiterin der Staffel, glücklich. Sie ist auch ein halbes Jahr später noch stolz und ergriffen, wenn sie an diesen Moment zurückdenkt. „Wir sind eine gute Truppe“, sagt Gerd Thiemann, Staffelleiter der Hundestaffel, „aber dieses Erfolgserlebnis hat uns noch einmal in unserer Arbeit bestärkt.“

Im weiteren Verlauf des Jahres erlangte auch Kirstin Young mit ihrem Border Collie-Labrador-Mischling Lucky mit bestandener Rettungshundeprüfung ihre Einsatzfähigkeit. Diesem Team folgten Anfang März noch Britta Büttner mit ihrem Berger de Pyrénées „Quiny du petit Filou“ und Claudia Reinheimer. Die Ausbilderin der Staffel konnte mit ihrer Border Collie Hündin Nola auch ihren dritten Hund erfolgreich durch die Prüfung führen.

Neben diesen wichtigen Meilensteinen haben sich die Hundeführer fortgebildet, den Ortsverein Bensheim bei Sanitätsdiensten unterstützt und zweimal in der Woche Gehorsam und Sucharbeit trainiert. So kamen die Staffelkameraden auf über 3000 geleistete ehrenamtliche Arbeitsstunden.

Corona hat die Staffel zwar kurz ausgebremst, nun üben die Hundeführer aber wieder intensiv und haben mit dem Golden Retrieverrüden Xaroo und der Hundeführerin Hanna Bergmann bereits das nächste Team in den Startlöchern. Hanna ist schon mit 17 Jahren in die Staffel gekommen. Ihr nun zweijähriger Teamkollege hat bereits die Begleithundeprüfung erfolgreich absolviert und wird sicher bald die kleine Plakette mit dem Roten Kreuz darauf um den Hals tragen, die ihm die Befähigung attestiert, im Einsatz Menschenleben zu retten.

Wer Fragen hat oder mitmachen möchte, kann sich per Mail an information@drk-bensheim.de an die Staffel wenden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.05.2020