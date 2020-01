Beim Vortrag Lampenfieber überwinden

Bensheim.Regelmäßig treffen sich die Mitglieder des Rhetorik-Clubs Bergstraße zum Üben der freien Rede. Die Mitglieder bekommen hier die Chance, sich einem Publikum zu stellen, Lampenfieber zu überwinden, Präsenz zu zeigen, Stimme und Gestik zu üben.

Über wichtige Dinge reden und oft auch überzeugen, das muss man öfter als man annimmt in kleiner und großer Runde. Das muss nicht immer der große Vortrag sein, die große Firmenpräsentation oder die Moderation einer politischen Veranstaltung. Situationen, in denen Redegewandtheit gefragt ist treten für die meisten von uns auch im täglichen Leben immer wieder auf: beim Vorstellungsgespräch, bei einem Gespräch mit Kollegen oder und auch in der Familie.

Was möchte ich bewirken? Wie bringe ich meine Botschaft an, so dass sie verstanden und auch wohlwollend aufgenommen wird? Wie kann ich einen positiven bleibenden Eindruck hinterlassen? Das sind Fragen, mit denen man sich beim Rhetorik-Club regelmäßig beschäftigt und gemeinsam Techniken und Routinen entwickelt. Auch Führungsfähigkeiten werden hier vermittelt. Mitglieder haben die Möglichkeit in verschiedene Rollen zu schlüpfen.

Workshop „Stimmbildung“

Neben den Rednern gibt es den „Toastmaster“, der den Abend moderiert. Andere Mitglieder geben den Rednern konstruktives Feedback – auch das will gelernt sein. Bei den Stegreifreden ist geistige Flexibilität gefragt. Neben den 14-tägigen Clubabenden gibt es auch Workshops. Ende 2019 fand ein interessanter Workshop „Rhetorische Stilmittel“ mit dem Referenten Horst Müller statt. Für dieses Jahr ist bereits ein Workshop zum Thema „Stimmbildung“ geplant.

All das findet in einer sehr angenehmen Atmosphäre und mit viel Freude statt. Wer sich gerne selbst einen Eindruck davon machen möchte, ist eingeladen zum nächsten Informationsabend des Rhetorik-Clubs Bergstraße. Der Info-Abend findet am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Jugendraum der TSV Auerbach im Weiherhaus (erster Stock). Der Jugendraum befindet sich im Gebäude neben der „Gaststätte Weiherhaus“ in der Saarstraße 56 in Bensheim-Auerbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.01.2020