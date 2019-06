Bensheim.Dass sich zwei Vögel am Himmel in die Quere kommen und zusammenprallen, passiert eigentlich sehr selten. Einen Beinahe-Zusammenstoß hat unser Fotograf Thomas Neu jetzt am Himmel über Bensheim mit seiner Kamera festgehalten.

Storch und Rabenvogel kommen sich bei diesem Luftzwischenfall gefährlich nahe – wer da wohl Vorfahrt hatte? red/Bild: Neu

