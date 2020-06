Beispielhaftes Engagement des Vereins Masifunde

Bensheim.Der Verein Masifunde Bildungsförderung aus Bensheim hat einen Förderbescheid in Höhe von 10 399 Euro erhalten. Die Zuwendung erfolgt aus dem Förderprogramm der Kampagne „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“.

Die Hessische Landesregierung verfolgt mit der Kampagne das Ziel, bestehendes Engagement zu stärken und neue Bereitschaft zum Engagement zu wecken. Überreicht wurde der Förderbescheid vom Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer.

Gleiche Bildungschancen

Der Verein Masifunde Bildungsförderung setzt sich in Deutschland und Südafrika für gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche ein. Durch ganzheitliche (außer)schulische Bildungsprogramme werden sozial benachteiligte Heranwachsende in Südafrika gefördert.

Die Bildungsprogramme in Deutschland regen Jugendliche dazu an, den Blick über den Tellerrand zu wagen und sich mit dem Leben in einer multikulturellen Gesellschaft auseinanderzusetzen.

Vernetzung fördern

Der Verein Masifunde wird das Fördergeld für die Organisation eines „Strategic-Planning-Weekends“ einsetzen, an dem Ehrenamtliche an verschiedenen Workshops teilnehmen können. Ziel dieser Veranstaltung ist es, ehrenamtlich Aktive zusammenzubringen und ihnen gezielte Informationen zu Social Media, Fundraising, Globalem Lernen und anderen Themen der Vereinsarbeit zu vermitteln.

Das Blockseminar ist auch dazu gedacht, den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Vernetzung zu fördern. „Der Austausch von Informationen und Erfahrungen ist grundlegend im ehrenamtlichen Engagement. So kann der bürgerschaftliche Einsatz weiterentwickelt und gefördert werden. Der multiplikatorische Charakter des Workshops bietet außerdem einen Anreiz für die ehrenamtliche Arbeit. Dieses beispielhafte Engagement für den Wissenstransfer und für die Gewinnung von Freiwilligen unterstützen wir gerne“, sagte Wintermeyer anlässlich der Übergabe.

Mit der Förderrichtlinie der Kampagne „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen‘“ stellt die Hessische Landesregierung zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in Hessens Städten und Gemeinden jährlich 500 000 Euro bereit. Antragsberechtigt sind Initiativen, Feuerwehren, Freiwilligenagenturen, gemeinnützige Organisationen (Vereine, Stiftungen, Unternehmen), Verbände und kommunale Gebietskörperschaften. Gefördert werden unter anderem Freiwilligentage, Schulungen und Veranstaltungen, die dazu dienen, den Aktiven zu danken.

Über die Richtlinie können auch Digitalisierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche finanziell unterstützt werden. Dazu zählen zum Beispiel Fortbildungen und der Aufbau von Datenbanken. red

Info: Weitere Infos zur Förderrichtlinie auf der Internetseite www.gemeinsam-aktiv.de

