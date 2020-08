Bekommt Mohács einen neuen Rathauschef?

Bensheim/Mohács.Wie bereits kurz berichtet, wählt Bensheims ungarische Partnerstadt Mohács in diesem Jahr noch einen neuen Bürgermeister, obwohl der derzeitige Amtsinhaber Ferenc Csorbai erst im Oktober 2019 als Nachfolger des auf tragische Weise im September ums Leben gekommene Bürgermeister József Szekó Chef im Mohácser Rathaus wurde.

Warum kann der Mohácser Bürgermeister nach einem knappen Jahr im Amt schon wieder neu gewählt werden? Kurz vor den turnusmäßigen Bürgermeisterwahlen verstarb József Szekó. Dies geschah innerhalb des vom Gesetz bestimmten Zeitraumes, in dem seine Partei keinen neuen Kandidaten mehr aufstellen konnte. Der einzige Kandidat damals war Ferenc Csorbai von der MSZP, der ungarischen sozialistischen Partei (Magyar Szocialista Párt). Trotz politischer Aufforderungen nicht anzutreten, stellte sich Csorbai der Wahl.

Über 4000 ungültige Stimmen

Das Wahlergebnis war ernüchternd. Insgesamt waren 15 389 Bürger zur Wahl aufgerufen. Nur 5943 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch, das sind 38,61 Prozent. Noch schlimmer kam es dann für den neuen Bürgermeister: Csorbai erhielt von den 5943 Stimmen gerade einmal 1867 Stimmen. 4076 Stimmen waren ungültig, weil auf den Wahlscheinen sein Name durchgestrichen war beziehungsweise viele Wähler den Namen durch den Namen József Szekó ersetzt hatten.

Das heißt, nur 31,4 Prozent der zur Wahl gegangenen Mohácser wählten den neuen Amtsinhaber. Csorbai, der auch für seine Partei auf der Liste der Kandidaten als Stadtverordneter stand, erhielt dort 16,6 Prozent der Stimmen, die Gegenkandidatin der Fidesz-Partei Victor Orbans weit über 62 Prozent. In allen acht Mohácser Wahlkreisen gewann Fidesz eindeutig, teilweise mit über 90 Prozent Stimmenanteil.

Schon damals kündigte die Fidesz-Mehrheit an, nach sechs Monaten (dem frühestmöglichen Zeitpunkt) das Stadtparlament aufzulösen und Neuwahlen initiieren zu wollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde erst am 6. Juli über die Auflösung abgestimmt. Bürgermeister Csorbai kam der Aufforderung, sein Amt zur Verfügung zu stellen, nicht nach. Deswegen wird das gesamte Stadtparlament aufgelöst, so dass es am Sonntag, 27. September nicht nur zu Bürgermeisterwahlen, sondern zur Neuwahl des gesamten Stadtparlamentes kommt.

Einen guten Job gemacht

Ferenc Csorbai ist 48 Jahre alt, war vor seinem Bürgermeisteramt seit 1993 Unternehmer und hat sowohl als Geschäftsführer als auch als Technischer Leiter in seinen Unternehmen gearbeitet. Bis dato machte Csorbai als Mohácser Bürgermeister einen guten Job. Das bestätigen auch Mitglieder der Mehrheitsfraktion Fidesz, die im Mohácser Gemeindeparlament acht der zwölf Sitze stellt. Die MSZP hat drei Sitze (inklusive Bürgermeister Csorbai), die DK-Jobbik-Momentum (drei Parteien) hat eine gemeinsame Kandidatin.

Bürgermeister Csorbai ließ es sich nicht nehmen, obwohl er den Bensheimer Ehrenbürgermeister Georg Stolle überhaupt nicht kannte, zu dessen Beerdigung im Februar dieses Jahres gemeinsam mit dem früheren Vizebürgermeister Áron Cserdi und Gyuri Lehel nach Bensheim zu kommen. Das brachte ihm große Sympathien in Bensheim ein. Schon beim ersten Besuch des deutsch-ungarischen Freundeskreises im Dezember 2019 empfing er die Bensheimer mit offenen Armen und entwickelte Ideen, wie man die Partnerschaft noch mehr vertiefen könnte. Bei einem Gespräch mit Bensheims Bürgermeister Rolf Richter stellte Csorbai diese Ideen vor.

„Man muss kein Prophet sein, dass es am 27. September einen neuen Bürgermeister in Mohács geben wird, weil nicht sein kann, was nicht sein darf“, vermutet Franz Müller, der Vorsitzende des hiesigen Freundeskreises. Derzeit könne man davon ausgehen, dass es mindestens zwei Kandidaten geben wird: Ferenc Csorbai und Gábor Pávkovics, den jetzigen Vizebürgermeister, der der Fidesz angehört. Andere Kandidaten haben noch einen knappen Monat Zeit sich zu bewerben.

Gábor Pávkovics wurde 1969 in Mohács geboren. Der studierte Ökonom ist seit 1998 ohne Unterbrechung Stadtverordneter im Stadtparlament. Er hat im Bank- und Finanzwesen gearbeitet, auch als Geschäftsführer eines Finanzinstituts. Er war in der Komitatsversammlung als Abgeordneter und als Ausschussvorsitzender tätig. Pávkovics ist verheiratet und hat vier Kinder. Sollte Ferenc Csorbai nicht mehr gewählt werden, wird er in seinen alten Beruf zurückkehren.

Jetzt hat auch eine Frau ihre Kandidatur für die Wahl zum Mohácser Bürgermeister angemeldet. Sie heißt Csilla Bernáth, ist 41 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Bernáth ist studierte Lebensmittelingenieurin und kandidiert für die Partei Mi Hazánk (Unsere Heimat). mül

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020