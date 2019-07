Beliebtes After-Work-Turnier

Bensheim.Eines der Turniere, die regelmäßig vom Golfclub Bensheim veranstaltet werden, ist das After-Work-Turnier am Mittwochnachmittag. Über neun Bahnen wird am frühen Abend ab 17 Uhr gespielt – eine Zeit, die zum einen für Berufstätige optimal ist und zum anderen im Sommer in der Regel nicht in der großen Hitze liegt. Nicht nur Mitglieder des Bensheimer Golfclubs, sondern auch viele Gäste nutzen dieses Angebot gern.

Am Mittwoch traten 30 Spielerinnen und Spieler an. Gespielt wurde in zwei Nettoklassen. Die Gewinner der Nettoklasse A waren Ulrich Weber vom Golfclub Kiawah, David Wondratschek vom Golfclub Bensheim und Elke Ditter vom Golfclub Bensheim.

In der Nettoklasse B siegten Clemens Bothe vom VcG. Gewinner 2 und 3 wurden Walter Rößling und Nicole de Vries, beide vom Golfclub Bensheim. Auf der schönen Clubterrasse wurde bei kühlen Getränken die Siegerehrung abgewartet. red

