Belohnung in Bad Hersfeld

Bensheim.Gemeinsam mit Europastaatssekretär Mark Weinmeister hat eine Familie am Sonntag ihren Gewinn aus der Weihnachtsaktion 2018 der Familienkarte Hessen eingelöst. Michael und Heike Love aus Bensheim mit ihren Kindern Robert und Benjamin hatten einen Besuch in der Wissens- und Erlebniswelt „wortreich“ in Bad Hersfeld gewonnen.

Dort dreht sich alles um Sprache und Kommunikation. Bad Hersfeld ist mit dem Thema Sprache besonders verbunden, weil Konrad Duden, Philologe und Erfinder des nach ihm benannten Sprachwörterbuchs, fast 30 Jahre lang Direktor am Hersfelder Gymnasium war. Das „wortreich“ gibt es seit 2011.

„Die Familienkarte Hessen zeigt, was möglich ist, wenn unterschiedliche Akteure der Gesellschaft zielorientiert zusammenarbeiten, um Familien bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen zu unterstützen“, sagte der Europastaatssekretär. Die Familienkarte ist kostenlos und einkommensunabhängig. Sie wird auf Antrag an Familien ausgegeben, deren Hauptwohnsitz in Hessen ist und bei denen mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt.

Sie umfasst einen Unfallversicherungsschutz, Serviceleistungen für Familien, einen Elternratgeber, Tipps und Informationen rund um das Thema „Vorsorge treffen“ und bietet vielfältige Vergünstigungen bei rund 220 Partnern.

Bei der Weihnachtsaktion konnten die Familienkarteninhaber auf der Homepage der Familienkarte Preise gewinnen und spezielle Angebote der Partner und Dienstleister der Familienkarte Hessen finden.

Weitere Informationen zur Familienkarte und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.familienkarte.hessen.de. red

