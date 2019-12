Fünf Schüler aus Hessen haben die Höchstpunktzahl in der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik erreicht. Für ihre Leistungen wurden sie gestern gemeinsam mit den Zweit- und Drittplatzierten in Jena ausgezeichnet. Zu den Zweitplatzierten zählt auch Ben Breitinger, der in diesem Jahr am Bensheimer Goethe-Gymnasium sein Abitur gemacht hat.

Abitur am Goethe-Gymnasium

Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 1479 Jugendliche aus ganz Deutschland am Bundeswettbewerb Mathematik, davon 95 aus Hessen. Ausrichter des Wettbewerbs ist Bildung & Begabung, das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.

Nach zwei Hausaufgabenrunden stehen die Besten aus Hessen fest: Fünf Schüler bekommen den ersten, vier den zweiten und sechs Nachwuchsmathematiker den dritten Preis.

„Technologie braucht Logik“

Die Siegerehrung für die Preisträger aus Brandenburg, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat Helmut Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Thüringen, vorgenommen: „Wer die Welt verstehen will, braucht Mathematik. Denn jede Technologie braucht Logik und Abstraktion.“

Die Erstplatzierten haben sich mit ihren Leistungen für das Bundesfinale qualifiziert, das im Februar 2020 in Hofgeismar stattfindet.

Der Bundeswettbewerb Mathematik existiert seit 1970. Er weckt und vertieft Interesse und Freude an der Mathematik. Ansprechende und anspruchsvolle Aufgaben ermuntern Schüler, ihre Fähigkeiten zu erproben und weiterzuentwickeln. Neben Schulwissen müssen die Jugendlichen vor allem Ausdauer mitbringen, denn der Wettbewerb geht über drei Runden.

Mathe-Studium in Bonn

Ben Breitinger studiert mittlerweile Mathematik in Bonn. Der junge Mann ist nicht nur ein Mathe-, sondern auch ein Physik-Ass: Anfang des Jahres war er einer von zehn hessischen Schülern, die in der zweiten Runde der 50. Internationalen Physik-Olympiade herausragend abgeschnitten haben (wir haben berichtet). Vom Lions-Club wurde ihm außerdem ein Stipendium verliehen: Mit TE Connectivity absolvierte der Bensheimer im Sommer ein Praktikum in Japan. red/Archivbild: Funck

