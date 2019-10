Benefizkalender für die Bensheimer Tafel

Bensheim.Auch in diesem Jahr wird das Benefizkalender-Projekt zugunsten sozialer Einrichtungen an der Bergstraße fortgeführt. Nach Spenden an die Sonnenkinder Elterninitiative, die Behindertenhilfe Bergstraße und den Verein Sterntaler-Kinderträume, fließen die Spenden aus dem Kalendererlös in diesem Jahr an die Bensheimer Tafel.

Der Benefizkalender von Michael Galeris erscheint in seiner siebten Auflage wieder in zwei Größen: im DIN A4-Format sowie im XXL-Format. Die zwölf Bilder zeigen stimmungsvolle Motive: Zwingenberg, Schloss Auerbach, das Fürstenlager, Bensheim, Heppenheim und Lorsch sind in den jahreszeitlichen Farben zu sehen. Unser Bild zeigt (v.l.) Michael Galeris, Hanna Loos, Erika Piergallini und Mariette Rettig.

Der Bergsträßer Kalender 2020 kann im Kaufhaus Ganz, der Buchhandlung Schlapp (beide Bensheim) sowie der Buchhandlung May/Schmitt & Hahn in Heppenheim erworben werden. red/Bild: OH

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.10.2019