Benefizkalender für die Tafel

Bensheim.In diesem Jahr erscheint der Bergsträßer Benefizkalender von Michael Galeris in der aschten Auflage. Die Spenden aus dem Kalender-Erlös gehen erneut an die Bensheimer Tafel. Wie bisher erscheint der Kalender in zwei Größen: in DIN A 4 sowie im XXL-Format (500 x 350 Millimeter). Die zwölf Kalenderblätter zeigen stimmungsvolle Motive der Region Bergstraße im Wandel der Jahreszeiten. Erhältlich ist er in der „Schmitt & Hahn Buch und Presse – Buchhandlung May“ in der Friedrichstraße in Heppenheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020