Benefizkonzert am 21. Juni

Bensheim.Für Sonntag, 21. Juni, 19 Uhr, lädt die Michaelsgemeinde zu einem Benefizkonzert in die Michaelskirche ein. Auf dem Programm stehen das Cembalokonzert f-Moll von J. S. Bach, das Violinkonzert d-Moll von Mendelssohn-Bartholdy und das Flötenkonzert G-Dur von C. Ph. E. Bach. Der Bachsohn Carl Philipp Emanuel war lange Cembalist am Hof Friedrichs des Großen. Der war ein begeisterter Flötenspieler und förderte das Flötenspiel. Mit dem Flötenkonzert G-Dur schuf Bach ein typisches Werk des friderizianischen Stils.

Das Violinkonzert d-Moll schrieb Mendelssohn mit 13 Jahren. Es gehört zu den ersten aufführungswürdigen Kompositionen des jungen Genies. Ein ausdrucksstarkes, sehr eingängiges Werk, das vieles vorwegnimmt, was Mendelssohn in seinen reifen Werken entfaltet.

Bachs Cembalokonzert f-Moll ist eines von sieben Cembalokonzerten, die in seiner Leipziger Zeit entstanden. Es musizieren: Johanna Tometten, Flöte, Christiane Bergner, Violine, Christoph Bergner, Cembalo, sowie ein Kammerorchester, Leitung: Andrea Bergner.

Es wird kein Eintritt erhoben. Am Ausgang wird um eine Kollekte zugunsten des Kinderheims in Padilha/Brasilien gebeten. red

