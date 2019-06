Benefizkonzert in der Michaelskirche für Kinder in Brasilien

Bensheim.Es ist die Zeit der Konzerte, jetzt im Sommer wird Musikfreunden ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot in der Region unterbreitet. Die Bandbreite ist groß, praktisch alle Genre sind dabei.

Barock und Klassik gab es dieser Tage in der Michaelskirche in Bensheim zu hören. Kompositionen von Bach, Händel und Hoffmeister standen dort in feiner Abstimmung auf dem Programm. Der Abend war eine Benefizveranstaltung zugunsten eines Heims für Kinder und Jugendliche in Padilha in Brasilien. Das Haus wird seit drei Jahrzehnten von der Evangelischen Michaelsgemeinde unterstützt. thz/Bild: Zelinger

