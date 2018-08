Benefizlauf für die Tafel an der Grundschule Kappesgärten

Bensheim.Kleine Rechenaufgabe gefällig: Wenn 310 Füße zwölf Minuten lang um ein Schulgebäude laufen, wie viel Geld kommt dann für die Kinder der Bensheimer Tafel zusammen? Die Lösung werden wir in dieser Zeitung bald veröffentlichen, denn bei Redaktionsschluss stand die Summe noch nicht fest, die am Montag von den Schülern der Grundschule in den Kappesgärten bei ihrem traditionellen Sponsorenlauf erlaufen wurde. Pünktlich um 8.05 Uhr starteten die 155 Kinder zu ihrem Lauf und wurden dabei eifrig von Eltern und Lehren angefeuert. Jede Runde um das Schulgebäude wurde protokolliert. Zu Hause konnten die Kinder mit ihren Sponsoren den vorher festgelegten Geldbetrag pro Runde abrechnen und für den guten Zweck einsammeln. Das so gesammelte Geld kommt in diesem Jahr zur Hälfte den Kindern der Bensheimer Tafel zugute, die andere Hälfte wird für nötige Anschaffungen an der Schule verwendet. tn/Bild: Neu

