Benefizlauf in der Grundschule Kappesgärten: Geld geht zur Hälfte an Zwingenberger Verein

Bensheim.Alljährlich nach den Sommerferien veranstaltet die Bensheimer Grundschule in den Kappesgärten einen Sponsorenlauf für einen guten Zweck. Bei diesem Lauf suchen sich die Jungen und Mädchen Sponsoren, die für jede gelaufene Runde um die Schule einen vorher festgelegten Betrag bezahlen. Um 8.05 starteten die 160 Schüler engagiert und voller Tatendrang am Montag und bekamen für jede Runde einen Strich auf ihrem Sponsorenlaufzetteln eingetragen. Das so gesammelte Geld kommt in diesem Jahr zur Hälfte dem Zwingenberger Verein „HeldenStärker“ zugute, die andere Hälfte wird für Anschaffungen an der Grundschule verwendet. tn/Bild: Neu

