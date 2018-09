Benefizlauf rund um den Marktplatz

Bensheim.Die Ahmadiyya-Gemeinde Bensheim veranstaltet am Sonntag, 30. September, einen Charity-Walk. Der Erlös geht an die Seebergschule, den Hemsbergkindergarten und den Verein Humanity First Deutschland.

Bürgermeister Rolf Richter hat die Schirmherrschaft übernommen und wird den Lauf um 12 Uhr mit einem Grußwort am Bensheimer Marktplatz eröffnen. Die Organisatoren selbst wollen mit der Aktion ein Zeichen für den Frieden setzen.

Die Anmeldung ist kostenlos und ab 11 Uhr direkt am Marktplatz möglich, der Startschuss fällt um 12.30 Uhr. Eine Runde des Kurses hat eine Länge von etwa 600 Metern. Um 14 Uhr ist ein gemeinsames Essen geplant. Der Charity-Walk wird deutschlandweit organisiert.

Anmeldungen sind möglich unter kita.hemsberg@t-online.de oder petra.thobe@kreis-bergstrasse.de sowie unter Tel. 0157-70307011. red

Info: Weitere Informationen unter www.CharityWalk.de

