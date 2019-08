Benefizlesung mit Nele Neuhaus

Bensheim.Nele Neuhaus ist Deutschlands bekannteste Krimiautorin. Ihre Taunus-Krimis mit dem Ermittlerteam Oliver von Bodenstein und Pia Sander stehen auf den Bestsellerlisten ganz oben. Einige ihrer Bücher wurden mit Felicitas Woll und Tim Bergmann verfilmt und mit großem Erfolg im Fernsehen gezeigt. Spannung garantiert!

Aber die Autorin, die seit vielen Jahren im Vordertaunus lebt, ein Faible für Verbrechen hat und gern hinter die scheinbar idyllische Fassade des Dorflebens blickt, ist nicht nur „Schreibtischtäterin“, sondern auch Pferdenärrin. Seit 2007 schreibt sie Kinder- und Jugendbücher, in denen Pferde ganz klar die Hauptrolle spielen. Und der Erfolg gibt ihr recht. Siebzehn Bände der Reihe „Elena – Ein Leben für Pferde“ und „Charlottes Traumpferd“ von Nele Neuhaus sind inzwischen auf dem Markt.

Aus einem ihrer spannenden Pferdebücher wird die Erfolgsautorin am Samstag, 21. September, im Kinderreitsportzentrum von Ulrike Mohr an der Erlache in Bensheim lesen. Anschließend wird sie ihre Bücher signieren und steht gern für Selfies mit den jungen Leseratten zur Verfügung.

Kein Eintritt, Spenden erhofft

„Es wird eine Benefizveranstaltung, zu der wir keinen Eintritt erheben, aber auf Spenden hoffen“, verrät Ulrike Mohr nicht ohne Stolz. „Es war die Idee von Nele.“ Die kompletten Einnahmen des Charity-Events gehen an das FeM Mädchenhaus Frankfurt, das gleichzeitig Zufluchtsort, Beratungsstelle und Mädchentreff in einem ist und mehrere Schutzwohnungen besitzt. Seit langem unterstützt Nele Neuhaus das gemeinnützige Projekt.

„Die Chemie zwischen uns hat auf Anhieb gestimmt“, berichtet die ehemals erfolgreiche Spring- und Westernreiterin und mehrfache Europameisterin aus Bensheim von ihrer ersten Begegnung mit der prominenten Besucherin. Zustandegekommen ist der Kontakt über eine gemeinsame Freundin der Fachzeitschrift „Pferde-Sportjournal“, die Nele Neuhaus in das größte Kindersportreitzentrum Europas nach Bensheim gelotst hat.

Und weil sich die beiden passionierten Reiterinnen und Pferdefreundinnen auf Anhieb gut verstanden haben, kam die Schriftstellerin aus dem Taunus kurze Zeit später zu ihrer ersten Lesung mit Signierstunde in die große Veranstaltungshalle außerhalb von Bensheim: „Sie war gleich Feuer und Flamme.“ Aufmerksame Zuhörer waren die Kinder – in erster Linie Mädchen – aus dem Reitsportzentrum.

Gleich an Ort und Stelle vereinbarten Neuhaus und Mohr einen weiteren, dieses Mal öffentlichen Termin im September, zu dem alle kleinen und großen Pferdeliebhaber aus der gesamten Region mit ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern eingeladen sind.

„Weil wir wollen, dass niemand ausgeschlossen wird, nur weil er nicht das Geld hat, um ein paar Euro Eintritt zu zahlen, machen wir die Tür für alle auf. Wer zu uns kommt, ist willkommen und muss dafür nicht in die Geldbörse greifen. Und jeder kann anschließend so viel für den guten Zweck in eine der Spendendosen geben wie er möchte – oder auch nicht“, erklärt Ulrike Mohr. Wichtig sei es ihr und Neuhaus auch, Kinder und Jugendliche für das Lesen zu begeistern.

Damit der Besuch von Nele Neuhaus eine wirklich runde Sache und vor allem „ein toller Tag für die Kinder wird“, gibt es zuerst eine Pferdeshow und die Möglichkeit zum Ponyreiten. Die Veranstaltung im Kindersportreitzentrum Mohr beginnt um 15. 30 Uhr. Nach einem etwa einstündigen Programm beginnt die Lesung. Das Team von Ulrike Mohr versorgt die Gäste außerdem mit Getränken und Gegrilltem. gs

