„Bensem Eijo“ auch in Mainz

Bensheim.Die Musiker vom 1. Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug aus Bensheim waren erstmals seit 2015 wieder beim Mainzer Rosenmontagszug vertreten. Die Gruppe war bereits zum wiederholten Mal bei der Mainzer Fastnacht dabei, hatte in den vergangenen beiden Jahren jedoch pausiert.

Außer „Helau“ waren in der Fastnachtshochburg am Rhein also unter anderem wieder „Bensem Eijo!“-Rufe zu hören.

